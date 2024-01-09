Угрожавшего российским военным стримера арестовали на десять суток

Суд на Урале арестовал на 10 суток стримера, угрожавшего бойцам в зоне СВО

Суд в Екатеринбурге арестовал на десять суток местного стримера, который в прямом эфире публично оскорбил символику Вооруженных сил (ВС) РФ и угрожал российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

36-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В ближайшее время в отношении него также будет составлен протокол по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») КоАП РФ или возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ.

Как уточнили агентству в суде, об уголовных делах против стримера пока ничего неизвестно. Кроме того, по информации ЕАН, сразу после задержания мужчина заявил, что хочет искупить свою вину. Сейчас он готовится к отправке на СВО.

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