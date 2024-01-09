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11:30, 9 января 2024Силовые структуры

Самый юный в России осужденный за терроризм дорос до взрослой колонии

Осужденного за терроризм канского подростка Уварова перевели во взрослую колонию

Фото: Unsplash

Красноярский краевой суд принял решение о переводе осужденного за терроризм Никиту Уварова из воспитательной колонии во взрослую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимого отправят в колонию общего режима в связи с достижением им 18-летия. Уваров — один из трех 14-летних школьников из Канска, которых летом 2020 года задержали сотрудники ФСБ и обвинили в создании террористического сообщества. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

Восточный окружной военный суд в 2022 году приговорил Уварова к пяти годам лишения свободы. Его отправили для отбытия наказания в воспитательную колонию, а затем Канский городской суд постановил перевести во взрослую. Адвокат же настаивал на том, чтобы оставить Уварова среди несовершеннолетних до 19 лет.

Дела в отношении двух его соучастников были прекращены. Уваров вину не признает.

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      Любовь Ширижик
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