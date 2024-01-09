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15:39, 9 января 2024Среда обитания

В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

В московском ЖК «Город на Реке Тушино-2018» вода залила лестницу и шахту лифта

В московском жилом комплексе (ЖК) «Город на Реке Тушино-2018» вода залила лестничную клетку, шахту лифта и коридор общего пользования. Видео появилось в Telegram-канале «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах вода льется с полотка на пол коридора, а также на лестничную клетку. На другом видео вода практически полностью затопила шахту лифта.

Сообщается, что прорыв труб произошел в нескольких домах по адресу Волоколамское шоссе, 71, корпус 8. На утечку также пожаловались жители соседнего ЖК Holland Park.

Жильцы «Города на Реке Тушино-2018» сообщили, что управляющая компания «Меркурий-Покровское» начала заниматься проблемой через два часа после первой заявки. В настоящее время воду откачать не удается. Предварительной причиной потопа называется разгерметизация труб.

Ранее в Волгограде пять этажей жилого дома залило кипятком из-за прорыва трубы. Из-за длившегося несколько часов прорыва пострадали 17 квартир в двух подъездах.

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      Мария Черкасова
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