В российском городе водопад кипятка залил пять этажей жилого дома

В Волгограде пять этажей дома залило кипятком после прорыва отопительной трубы

В Волгограде в результате прорыва отопительной трубы кипятком залило пять этажей жилого дома. Об этом сообщает местный портал V1.Ru.

С чердака горячая вода сначала потекла через вентиляцию, а затем водопадом хлынула через плиты перекрытия. Потоп длился несколько часов, пока трубы не перекрыли. В итоге пострадали более 17 квартир в двух подъездах пятиэтажного дома. Местные жители не представляют, где им придется жить, пока помещения не просохнут — на это может уйти месяц.

Собственники квартир считают причиной потопа халатность сотрудников управляющей компании. По словам общественного активиста Сергея Островского, течь в трубе обнаружили еще в начале декабря. Мастер, пришедший после обращения в УК, повреждений не обнаружил, а мокрые пятна на потолке квартиры назвал конденсатом. Однако представитель самой компании с водопроводчиком не согласился и, зафиксировав протечку на камеру, пообещал позднее составить акт.

Ранее в Рубцовске двухнедельный фекальный потоп вытеснил жильцов из дома. Невыносимый запах достиг десятого этажа, а в подвале расплодились комары.