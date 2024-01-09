В России ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию

В Бурятии ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию

В Бурятии полуторагодовалый ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы во «ВКонтакте».

Ребенка доставили в больницу с признаками острого отравления. На момент госпитализации пациент находится в тяжелом состоянии, вызванном отравлением щелочью и ожогом ротовой полости, пищевода и желудка.

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Ему предстоит пройти длительный курс реабилитации, уточнили в пресс-службе.

Ранее похожий случай произошел в Саратове, где оставшийся один дома ребенок влил себе в рот баллон монтажной пены. Родители мальчика обратились к врачам после жалоб сына на боль в животе. Хирурги извлекли из пищеварительных путей мальчика два литра пены.