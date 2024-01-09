Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 9 января 2024Россия

В России ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию

В Бурятии ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Бурятии полуторагодовалый ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы во «ВКонтакте».

Ребенка доставили в больницу с признаками острого отравления. На момент госпитализации пациент находится в тяжелом состоянии, вызванном отравлением щелочью и ожогом ротовой полости, пищевода и желудка.

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Ему предстоит пройти длительный курс реабилитации, уточнили в пресс-службе.

Ранее похожий случай произошел в Саратове, где оставшийся один дома ребенок влил себе в рот баллон монтажной пены. Родители мальчика обратились к врачам после жалоб сына на боль в животе. Хирурги извлекли из пищеварительных путей мальчика два литра пены.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

      Итальянцы возмутились синхронному зигованию неофашистов на площади в Риме

      Стала известна личность еще одного кандидата на пост главы Евросовета

      Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела за фейки о ВС РФ

      Крутой отреагировал на исполнение песни Серова звездой «Слова пацана»

      Долю копящих наличные россиян оценили

      В России ребенок выпил средство для очистки плиты и попал в реанимацию

      Российское море «задымилось»

      Керченская переправа приостановила работу

      Электрик выстрелил в отказавшегося платить за работу россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости