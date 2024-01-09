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23:59, 9 января 2024Путешествия

В Турции пропала российская туристка

В турецком Кемере пропала российская туристка

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В турецком Кемере пропала туристка из Кирова. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 40-летняя Надежда Ярыгина прилетела в город 31 декабря. После, 4 января, туристка отправилась в горы. 8 числа она должна была вылетать в Москву, однако к назначенному времени она не пришла. В сети она также не появлялась с 4 января.

Уточняется, что при осмотре номера были найдены все вещи женщины, включая ее паспорт и документы по туру. Также там было обнаружено большое количество медикаментов. Поиском россиянки занимается полиция.

Ранее на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой.

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      Юлия Мискевич
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