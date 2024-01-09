Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 9 января 2024Бывший СССР

В Верховной Раде Украины рассказали о претензиях к законопроекту о мобилизации

Депутат Рады Бобровская рассказала о претензиях к законопроекту о мобилизации

Фото: Thomas Peter / Reuters

У депутатов Верховной Рады Украины есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации. Об этом рассказала член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская, ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Как рассказала парламентарий, замечания касаются как технико-юридических вопросов, так и содержания статей законопроекта. Бобровская также заявила, что не поддерживает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных, предусмотренные документом.

«Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности», — отмечает депутат.

Ранее стало известно, что в Одессе военкомы начали забирать призывников из общественного транспорта. В частности, представители территориального центра комплектования остановили трамвай и погрузили находившихся в нем мужчин в автобус.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Китай пообещал себе стать лидером в одной сфере

      Дом в Москве покрылся льдом

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и осталась без жилья

      Фото загадочного трехметрового существа смутили рыбака с 50-летним стажем

      Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и удивила фанатов фигурой

      ChatGPT появится в автомобилях

      В Молдавии заявили о росте числа бедных

      Россиянина осудили за лжеминирование отеля ради знакомства с девушкой

      iPhone выпал из летевшего с оторванной дверью самолета и не сломался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости