В Верховной Раде Украины рассказали о претензиях к законопроекту о мобилизации

Депутат Рады Бобровская рассказала о претензиях к законопроекту о мобилизации

У депутатов Верховной Рады Украины есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации. Об этом рассказала член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская, ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Как рассказала парламентарий, замечания касаются как технико-юридических вопросов, так и содержания статей законопроекта. Бобровская также заявила, что не поддерживает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных, предусмотренные документом.

«Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности», — отмечает депутат.

Ранее стало известно, что в Одессе военкомы начали забирать призывников из общественного транспорта. В частности, представители территориального центра комплектования остановили трамвай и погрузили находившихся в нем мужчин в автобус.