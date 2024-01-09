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12:42, 9 января 2024Интернет и СМИ

Автор YouTube-канала с многомиллионной аудиторией раскрыла заработок с контента

Блогерша Болбат заявила, что один ролик на YouTube приносит ей 15 тысяч долларов

Кадр: Marina Mogilko / YouTube

Создательница детского YouTube-канала Vania Mania Kids с многомиллионной аудиторией Диана Болбат рассказала о заработке с контента. Подробности она раскрыла в интервью блогерше Марине Могилько, доступном на YouTube.

Болбат рассказала, что бюджет одного ролика с учетом всех расходов составляет 7,5 тысячи долларов (около 672 тысяч рублей). При этом автор канала Vania Mania Kids отметила, что видео приносят в два раза больше потраченных на них денег — 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

По ее словам, в течение двух лет они вместе с мужем и детьми вели канал на русском языке, а на третий год стали выпускать контент на английском языке. «Сначала все упало, через две недели все пошло вверх», — высказалась Болбат о статистике на канале после перехода на новый язык. При этом она заявила, что их ролики также переводятся на арабский, португальский, французский, немецкий и другие языки.

Ранее блогер Дмитрий Масленников раскрыл многомиллионные траты на съемки. Он назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», который обошелся ему в 5,5 миллиона рублей.

На детский развлекательный канал Vania Mania Kids подписано более 25 миллионов пользователей. Его авторами являются Диана Болбат вместе с супругом и пятью детьми.

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      Олег Давыдов
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