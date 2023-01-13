Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 13 января 2023Интернет и СМИ

28-летний российский блогер попал в больницу

Блогер Дима Масленников попал в московскую больницу в состоянии средней тяжести

Кадр: Дима Масленников / YouTube

28-летний российский блогер Дима Масленников попал в больницу в Москве в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Mash.

По информации издания, блогер самостоятельно вызвал скорую помощь. Врачи выявили у Масленникова нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали ему «наджелудочковую тахикардию». Сейчас блогер находится в отделе кардиологии московской клиники под наблюдением специалистов.

Ранее блогер раскрыл многомиллионные траты на съемки. Масленников назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», который обошелся ему в 5,5 миллионов рублей.

До этого Масленников рассказал о страхе за свою жизнь на съемках телешоу «Черный список», в котором он проверяет качество услуг компаний и частных лиц. Блогер признался, что иногда не хотел выходить на съемках к недобросовестным специалистам, которых разоблачили. Как объяснил Масленников, он боялся, что те могут угрожать его жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска
СПЧ рассмотрит вопрос об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом
Рост цен на один вид жилья в Санкт-Петербурге стал рекордным
Акции европейских автогигантов обрушились после сообщения Tesla о снижении цен
Юрист назвал актуальной идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию граждан
Стало известно о подготовке ВСУ дронов с химоружием
28-летний российский блогер попал в больницу
Министр обороны Украины заявил о рестарте боевых действий весной
Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных
Путин поручил освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.