28-летний российский блогер попал в больницу

Блогер Дима Масленников попал в московскую больницу в состоянии средней тяжести

28-летний российский блогер Дима Масленников попал в больницу в Москве в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Mash.

По информации издания, блогер самостоятельно вызвал скорую помощь. Врачи выявили у Масленникова нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали ему «наджелудочковую тахикардию». Сейчас блогер находится в отделе кардиологии московской клиники под наблюдением специалистов.

Ранее блогер раскрыл многомиллионные траты на съемки. Масленников назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», который обошелся ему в 5,5 миллионов рублей.

До этого Масленников рассказал о страхе за свою жизнь на съемках телешоу «Черный список», в котором он проверяет качество услуг компаний и частных лиц. Блогер признался, что иногда не хотел выходить на съемках к недобросовестным специалистам, которых разоблачили. Как объяснил Масленников, он боялся, что те могут угрожать его жизни.