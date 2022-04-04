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Популярный российский блогер рассказал о страхе за свою жизнь на съемках телешоу

Блогер Масленников признался, что боялся за свою жизнь на съемках шоу «Черный список»

Фото: Telegram-канал «Дима Масленников Блоггер»

Популярный российский блогер Дмитрий Масленников рассказал о страхе за свою жизнь на съемках телешоу «Черный список», в котором он проверяет качество услуг компаний и частных лиц. Его слова передает «Телепрограмма».

«Невероятное происходит практически в каждом выпуске: крадутся вещи, деньги, няни не следят за детьми, не соблюдается гигиена, стерильность приборов», — рассказал Масленников и добавил, что шоу старается показывать зрителям то, что обычно от них скрывают.

Также блогер признался, что иногда не хотел выходить на съемках к недобросовестным специалистам, которых разоблачили. Как объяснил Масленников, он боялся, что те могут угрожать его жизни.

«Черный список» — шоу, запущенное на канале «Пятница!» в 2019 году. В программе рассказывают, как исполнители услуг наживаются на незнании потребителями своих прав. Первым ведущим проекта был блогер Алексей Земсков, затем его сменил кондитер Ренат Агзамов. Новым ведущим программы стал Масленников.

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