Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики еврозоны

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,7 %

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 и 2025 годах. Об этом говорится в опубликованном докладе «Глобальные экономические перспективы» международной организации.

Согласно представленным данным, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в 2024 году снижен до 0,7 процента, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в предыдущей оценке Всемирного банка в июне 2023 года. В 2025 году рост экономики региона ожидается на уровне 1,6 процента (прогноз снижен на 0,7 процентного пункта). При этом в прошедшем году организация оценила рост европейской экономики только в 0,4 процента.

По новым данным организации, мировой ВВП в 2024 году вырастет на 2,4 процента — это значение осталось без изменений по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года. Но уже в 2025 году банк ожидает темпы роста экономики на уровне 2,7 процента (на 0,3 процентного пункта ниже). «Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может оказаться самым слабым за последние 30 лет», — говорится в докладе.

При этом Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году, повысив его до 2,6 процента с ожидавшихся в октябре 1,6 процента. Такие темпы ожидаемого изменения показателя Всемирный банк, в частности, связывает с существенной бюджетной поддержкой, а замедление дальнейшего роста — с нехваткой рабочей силы и общей ограниченностью мощностей.