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20:17, 9 января 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ за ложные сообщения о готовящихся терактах россиянина осудили

В Челябинске мужчина получил 6,5 лет условно за ложные сообщения о терактах

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Металлургический районный суд Челябинска назначил южноуральцу наказание в виде условного лишения свободы на 6,5 года за лжеминирование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Установлено, что он неоднократно сообщал в экстренные службы о якобы готовящихся терактах в зданиях судов и правоохранительных органов.

Всего в 2023 году в Челябинской области зафиксировали 678 анонимных сообщений с угрозами о совершении терактов. Силовики установили и задержали 52 причастных россиянина.

Ранее сообщалось, что в Мордовии ученики пять раз «минировали» школу, потому что устали учиться и хотели получить повод пропустить занятия. В отношении подростков возбудили уголовное дело.

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      Илона Палей
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