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09:32, 9 января 2024Ценности

Жена футболиста Смолова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов после родов

Фото: @diamond_april

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина раскрыла секрет похудения после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 135 тысяч подписчиков.

Жена футболиста Федора Смолова рассказала, что до родов весила 50 килограммов, а во время беременности поправилась до 73 килограммов. При этом знаменитость призналась, что сбросить 17 килограммов ей помогла хорошая генетика. «Нет никаких секретов, диет и тренировок, это как повезет или не повезет», — заявила она.

Однако Истомина отметила, что все же вела здоровый образ жизни до беременности, что также положительно повлияло на ее восстановление. «Конституция, генетика, отсутствие алкоголя и систематический спорт, конечно, сказались в положительную сторону, но не стоит забывать, что у меня есть помощь и время на себя», — уточнила звезда.

В заключение блогерша подчеркнула, что начала заниматься спортом спустя три недели после экстренного кесарева сечения. «Тоже повезло, что восстановилась быстро, хотя потеряла 1,5 литра крови», — высказалась диджей.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. 15 ноября у пары родилась дочь.

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      Карина Черных
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