Жена звезды «Аквамена» подала на развод после 18 лет брака
Американская актриса Лиза Боне решила подать на развод со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа после 18 лет брака. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
56-летняя актриса подала документы о расторжении брака с 44-летним Момоа в суд округа Лос-Анджелес. В качестве причины развода указываются «непримиримые разногласия». В документах также говорится, что ни один из супругов не будет требовать финансовой поддержки — они договорились о том, как разделить принадлежащие им активы. Также подчеркивается, что экс-супруги должны получить равную совместную опеку над двумя детьми.
О решении пары расстаться стало известно в январе 2022 года.
Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.
До брака с Джейсоном Момоа Лиза Боне была замужем за музыкантом Ленни Кравицом, от которого родила своего первого ребенка Зои Кравиц. Ее дочь в настоящее время также снимается в кино: она известна по таким проектам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тронутые» и «Меломанка».