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17:15, 9 января 2024Культура

Жена звезды «Аквамена» подала на развод после 18 лет брака

Лиза Боне подала на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Лиза Боне решила подать на развод со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа после 18 лет брака. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

56-летняя актриса подала документы о расторжении брака с 44-летним Момоа в суд округа Лос-Анджелес. В качестве причины развода указываются «непримиримые разногласия». В документах также говорится, что ни один из супругов не будет требовать финансовой поддержки — они договорились о том, как разделить принадлежащие им активы. Также подчеркивается, что экс-супруги должны получить равную совместную опеку над двумя детьми.

О решении пары расстаться стало известно в январе 2022 года.

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.

До брака с Джейсоном Момоа Лиза Боне была замужем за музыкантом Ленни Кравицом, от которого родила своего первого ребенка Зои Кравиц. Ее дочь в настоящее время также снимается в кино: она известна по таким проектам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тронутые» и «Меломанка».

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