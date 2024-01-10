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09:46, 10 января 2024Ценности

69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

Фото: @luckyhouseparrotcay

Американская актриса и модель Кристи Бринкли поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 69-летняя знаменитость запечатлена в полупрозрачном купальнике белого цвета, в одной руке она держит соломенную шляпу. Модель позирует на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру. «Вода, небо и ракушки... Мои любимые вещи», — подписала актриса пост.

Поклонники оценили кадр Бринкли в комментариях. «Чистая красота», «Ты на пляже — самое лучшее, что я видел в своей жизни», «Не могу поверить в то, что тебе скоро 70», «Красотка», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В июне Кристи Бринкли показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети. Тогда модель разместила снимок, на котором запечатлела себя в куртке голубого цвета с массивными белыми пуговицами. Также она сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы сияющую помаду.

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      Мария Винар
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