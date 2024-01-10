Актриса Яковлева прокомментировала новость о своей госпитализации

Актриса Яковлева подтвердила свою госпитализацию и проблемы со здоровьем

82-летняя советская и российская актриса театра и кино Ольга Яковлева прокомментировала новость о своей госпитализации в Москве. О своем состоянии артистка рассказала в разговоре с телеканалом «360».

Яковлева подтвердила наличие проблем со здоровьем, а также отметила, что проходит лечение как дома, так и в медицинском учреждении.

«Лечат, лечат. (…) Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома», — подчеркнула актриса.

Ранее народная артистка РСФСР пожаловалась на острые приступы боли, а также слабость и кашель, после чего ее госпитализировали. В больнице Яковлева прошла обследования, в результате которых врачи обнаружили у нее проблемы с кишечником, кисты в почках и воспалительный процесс. На данный момент состояние актрисы оценивается как среднее.