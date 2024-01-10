Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

Mash: актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве

82-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народная артистка РСФСР пожаловалась на острые приступы боли, а также слабость и кашель. В больнице Яковлева прошла обследования, в результате которых врачи обнаружили у нее проблемы с кишечником, кисты в почках и воспалительный процесс. По данным канала, на данный момент состояние актрисы оценивается как среднее.

Ранее сообщалось, что народного артиста России и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы через месяц после госпитализации. Об экстренной госпитализации артиста стало известно 6 ноября. Актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.