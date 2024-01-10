Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:44, 10 января 2024Культура

Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

Mash: актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

82-летнюю советскую и российскую актрису театра и кино Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народная артистка РСФСР пожаловалась на острые приступы боли, а также слабость и кашель. В больнице Яковлева прошла обследования, в результате которых врачи обнаружили у нее проблемы с кишечником, кисты в почках и воспалительный процесс. По данным канала, на данный момент состояние актрисы оценивается как среднее.

Ранее сообщалось, что народного артиста России и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы через месяц после госпитализации. Об экстренной госпитализации артиста стало известно 6 ноября. Актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

      Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

      Цены на газ в мире упали до минимума

      В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

      Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

      Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

      Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

      Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости