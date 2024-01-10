На Украине опровергли отправку на доработку законопроекта о мобилизации

В Раде опровергли отправку на доработку законопроекта о мобилизации на Украине

Лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия опроверг информацию о том, что законопроект о мобилизации отправят на доработку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил политик, 10 января прошло заседание фракции, на котором обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. «Были удивлены, прочитав о якобы каких-то решениях нашей фракции [относительно законопроекта о мобилизации]»,— подчеркнул Арахамия.

Он уточнил, что решения по этому вопросу будут приниматься на согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство Минобороны.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что «Слуга народа» приняла решение вернуть законопроект о мобилизации правительству Украины на доработку.