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22:45, 10 января 2024Бывший СССР

Фракция «Слуга народа» в Раде высказалась по законопроекту о мобилизации

Фракция «Слуга народа» в Раде вернет на доработку законопроект о мобилизации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: President Of Ukraine / Global Look Press

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде приняла решение вернуть законопроект о мобилизации правительству Украины на доработку. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Только что фракция "Слуги народа" на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку Кабмину», — высказался он.

Накануне, 9 января, стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил, что поиск Киевом возможностей пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) только затянет ход специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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