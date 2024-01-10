Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 10 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о готовящихся изменениях в законопроект о мобилизации

Депутат Рады Чернев: законопроект о мобилизации хотят почистить и сбалансировать

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутаты Верховной Рады хотят почистить и сбалансировать законопроект о мобилизации. Об готовящихся изменениях рассказал украинский депутат Егор Чернев, пишет «РБК-Украина».

«Мы почистили этот законопроект. Например: повестки через электронную почту не должны присылаться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли [повестку] человек», — сказал он.

Депутат добавил, что вопросы вызывает возможное прекращение отсрочки для инвалидов. «Мы настаиваем, чтобы инвалиды первой, второй и третей группы получали отсрочку или не подлежали мобилизации», — заявил Чернев.

Ранее стало известно, что правительство Украины внесло законопроект с предложением ужесточить наказание за нарушения правил военного учета и мобилизации. В частности, кабинет министров предложил в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил военного учета.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      Врач предупредил о серьезной опасности популярного слабоалкогольного напитка

      США решили отказаться от российского урана

      Российские компании подали в суд на депозитарий Казахстана за сегрегацию

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российские войска в зоне СВО уничтожили западную военную технику ВСУ

      Двоих россиян осудили за перевозку взрывчатки в интересах украинских спецслужб

      Путин сравнил советские мультфильмы с западными

      ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости