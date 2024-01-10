Депутат Рады рассказал о готовящихся изменениях в законопроект о мобилизации

Депутат Рады Чернев: законопроект о мобилизации хотят почистить и сбалансировать

Депутаты Верховной Рады хотят почистить и сбалансировать законопроект о мобилизации. Об готовящихся изменениях рассказал украинский депутат Егор Чернев, пишет «РБК-Украина».

«Мы почистили этот законопроект. Например: повестки через электронную почту не должны присылаться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли [повестку] человек», — сказал он.

Депутат добавил, что вопросы вызывает возможное прекращение отсрочки для инвалидов. «Мы настаиваем, чтобы инвалиды первой, второй и третей группы получали отсрочку или не подлежали мобилизации», — заявил Чернев.

Ранее стало известно, что правительство Украины внесло законопроект с предложением ужесточить наказание за нарушения правил военного учета и мобилизации. В частности, кабинет министров предложил в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил военного учета.