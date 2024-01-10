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12:26, 10 января 2024Бывший СССР

На Украине предложили ужесточить наказания за нарушение правил военного учета

Кабмин Украины предложил ужесточить наказания за нарушение правил военного учета

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Правительство Украины предложило ужесточить наказания за нарушения правил военного учета и мобилизации. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Кабмин предложил в 10 раз увеличить штрафы за нарушение правил военного учета — они составят от 8,5 до 17 тысяч гривен. (приблизительно от 20 до 40 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Могут быть увеличены штрафы за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации. В особый период размер взыскания может составить до 51 тысячи гривен для граждан и до 204 тысяч гривен для должностных лиц.

Также правительство предложило ввести уголовную ответственность за отказ от прохождения медосмотра и приравнять его к уклонению от призыва во время мобилизации.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал ускорить принятие изменений в законопроект о мобилизации. «Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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