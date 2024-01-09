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22:34, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине призвали оперативно принять законопроект о мобилизации

Подоляк призвал оперативно принять законопроект о мобилизации на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал оперативно принять изменения в законопроект о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир всеукраинского телемарафона.

«Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — отметил он.

Подоляк сообщил, что обсуждение предложенного кабинетом министров законопроекта идет активно. По его словам, есть большое количество замечаний. Он подчеркнул, что в результате выйдет «абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон».

Ранее украинский депутат Соломия Бобровская сообщила, что у парламентариев есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта.

В парламент Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы предложению правительства.

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