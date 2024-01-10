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14:51, 10 января 2024Бывший СССР

Армения обсудила с ЕС сотрудничество по вопросам безопасности

Минобороны Армении обсудило с ЕС сотрудничество по вопросам безопасности

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил сотрудничество с Европейским союзом (ЕС) с руководителем управления Европейской службы внешних действий Рори Домми. Об этом сообщило министерство обороны Армении в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, Домми прибыл в Армению в сопровождении руководителя представительства ЕС в республике, чрезвычайного и полномочного посла Василиса Марагоса. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между Арменией и ЕС.

Также Домми обсудил с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном поддержку страны через Европейский инструмент мира.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян положительно оценил диалог с ЕС по безопасности в ходе встречи с Марагосом. Стороны выразили удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности. Также дипломаты обсудили урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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      Юрий Леонов
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