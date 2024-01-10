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20:09, 10 января 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США

Артемий Лебедев заявил, что в России, в отличие от США, чистят дороги от снега

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что в Соединенных Штатах не убирают снег.

Комментируя новость о застрявшем зимой в лесу в США водителе, Лебедев предположил, что мужчина мог попасть в эту ситуацию потому, что в Америке не занимаются уборкой снега. Блогер отметил, что в Соединенных Штатах, в отличие от России, не чистят дороги от снега.

«Это тебе не у нас (в России — прим. «Ленты.ру»), где просто расчищают на сотни километров трассы. В Америке выпал снег — жди весны», — заключил он.

Ранее Лебедев рассказал, в чем Россия превосходит европейские страны. По словам дизайнера, в России все желающие могут своевременно получить платную или бесплатную медицинскую помощь.

До этого блогер раскрыл еще одно преимущество России. Лебедев назвал ее страной дешевого и качественного интернета, который можно найти «мало где в мире».

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      Мария Большакова
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