Автобус с 15 российскими школьниками попал в ДТП

На острове Кунашир автобус с 15 школьниками попал в аварию, никто не пострадал

Автобус, в котором находились 15 школьников, попал в аварию в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир. Об этом сообщило управление ГИБДД по Сахалинской области в Telegram-канале.

ДТП произошло на пересечении улицы Советской и Набережной поселка. Там водитель Honda не справился с управлением, из-за чего его автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он и столкнулся со школьным автобусом.

Автобус вез детей в образовательное учреждение. Несовершеннолетние, находившиеся в автобусе, не пострадали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В декабре Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых — в результате ДТП пострадали двое взрослых. У одного из них черепно-мозговая травма, у другого — ушиб плеча.