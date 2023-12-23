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17:29, 23 декабря 2023Путешествия

Школьный автобус опрокинулся в российском регионе

Под Ярославлем опрокинулся автобус со школьниками, двое пострадали

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.

Глава российского региона сообщил, что в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Отмечается, что в результате ДТП пострадали двое взрослых. У одного из них черепно-мозговая травма, у другого — ушиб плеча. Они доставлены в больницу Ростова.

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Инцидент произошел в районе деревни Филимоново (Ростовский район). По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

Авдеев сообщил, что остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе.

Ранее в декабре на польско-российской границе образовалась огромная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Водители едут в регион. В основном в пробке стоят машины с иностранной регистрацией. Очевидцы сообщают, что в очереди находятся по меньшей мере 300 машин.

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      Фариза Бацазова
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