Белла Хадид снялась в откровенном бикини и с крестом на шее

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица предстала на размещенном селфи в черном бикини, которое включало в себя топ на тонких лямках и с обнажающим часть груди вырезом. Также она надела стринги с заниженной талией и украшение в виде цепочки на бедрах.

Кроме того, знаменитость дополнила образ массивными серьгами-кольцами и крестом на шее. При этом она распустила влажные волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в январе американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску.