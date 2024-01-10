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07:30, 10 января 2024Ценности

Белла Хадид снялась в откровенном бикини и с крестом на шее

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица предстала на размещенном селфи в черном бикини, которое включало в себя топ на тонких лямках и с обнажающим часть груди вырезом. Также она надела стринги с заниженной талией и украшение в виде цепочки на бедрах.

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Кроме того, знаменитость дополнила образ массивными серьгами-кольцами и крестом на шее. При этом она распустила влажные волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в январе американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску.

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      Карина Черных
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