Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:54, 10 января 2024Экономика

Биржевые цены на дизельное топливо в России упали

Биржевая стоимость зимнего дизельного топлива в России упала на 5,77 процента

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Стоимость зимнего дизельного топлива в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 10 января, упала на 5,77 процента и достигла уровня в 60 243 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:45 по московскому времени стоимость тонны летнего дизеля снизилась на 2,03 процента и составила 50 174 рубля за тонну. В свою очередь, цены на межсезонное дизельное топливо к этому времени упали на 1,34 процента, до 51 228 рублей.

При этом цены на основные виды бензина в ходе торгов продемонстрировали противоположную динамику. Стоимость тонны топлива сорта АИ-92 увеличилась на 0,06 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла уровня в 39 361 рубль. В свою очередь, АИ-95 подорожал на 0,26 процента, до 42 464 рублей за тонну.

Во второй половине декабря глава Министерства энергетики (Минэнерго) Николай Шульгинов заявил, что суммарные запасы топлива в России увеличились на 10-25 процентов.

К тому времени запасы дизельного топлива в стране оценивались более чем в 3 миллиона тонн, а бензина — в 2,1 миллиона. При этом властям удалось стабилизировать ситуацию с ростом цен на топливо на внутреннем рынке за счет временных ограничений на вывоз дизеля и автомобильных бензинов из страны, заключил министр.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

      Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

      В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

      Названы сроки строительства завода производителя дронов Bayraktar на Украине

      Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

      В России оценили вероятность исчезновения бананов из-за бунтов в Эквадоре

      Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат

      От мэра российского города захотели избавиться из-за мусорного коллапса

      У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости