Биржевые цены на дизельное топливо в России упали

Биржевая стоимость зимнего дизельного топлива в России упала на 5,77 процента

Стоимость зимнего дизельного топлива в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 10 января, упала на 5,77 процента и достигла уровня в 60 243 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:45 по московскому времени стоимость тонны летнего дизеля снизилась на 2,03 процента и составила 50 174 рубля за тонну. В свою очередь, цены на межсезонное дизельное топливо к этому времени упали на 1,34 процента, до 51 228 рублей.

При этом цены на основные виды бензина в ходе торгов продемонстрировали противоположную динамику. Стоимость тонны топлива сорта АИ-92 увеличилась на 0,06 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла уровня в 39 361 рубль. В свою очередь, АИ-95 подорожал на 0,26 процента, до 42 464 рублей за тонну.

Во второй половине декабря глава Министерства энергетики (Минэнерго) Николай Шульгинов заявил, что суммарные запасы топлива в России увеличились на 10-25 процентов.

К тому времени запасы дизельного топлива в стране оценивались более чем в 3 миллиона тонн, а бензина — в 2,1 миллиона. При этом властям удалось стабилизировать ситуацию с ростом цен на топливо на внутреннем рынке за счет временных ограничений на вывоз дизеля и автомобильных бензинов из страны, заключил министр.