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12:23, 20 декабря 2023Экономика

В России оценили обеспеченность страны топливом

Глава Минэнерго РФ Шульгинов заявил о росте запасов топлива в стране

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В России сейчас нет проблем с обеспечением топливом, его запас в стране вырос на 10-25 процентов, рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью «России-24», которое цитирует ТАСС.

«Насколько я помню, по дизтопливу это больше 3 миллионов тонн, по бензину — 2,1 [миллиона тонн]», — оценил министр рост запасов.

Шульгинов обратил внимание на то, что цены на бирже снижаются, а власти учли складывавшуюся в 2023 году на рынке ситуацию, из-за которой в сентябре пришлось запретить экспорт бензина и дизеля. «Мы должны контролировать и более оперативно принимать решения», — сказал он.

В России с 21 сентября на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита ввели запрет на вывоз топлива. В начале октября в отношении экспорта дизеля его частично отменили, а в ноябре сняли ограничения и в отношении бензина. Среди причин решений был назван профицит топлива на российском рынке и существенное снижение оптовых цен.

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      Дмитрий Воронин
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