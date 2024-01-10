Блогер описал поездку в Монголию фразой «как в русских народных сказках»

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и перечислил несколько вещей, поразивших его во время поездки по этой стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянин удивился дорожным знакам, которые устанавливают в степи, где совсем нет дорог. По его словам, такие таблички просто показывают направление.

«Один город — прямо, другой — под углом 45 градусов по левую руку. Прямо как в русских народных сказках: прямо пойдешь, налево свернешь, направо свернешь…» — такими фразами описал свои наблюдения путешественник.

Кроме того, по его словам, местные жители могут оставить свой мотоцикл прямо посреди такой дороги и сесть на обочине пить алкоголь прямо из бутылки.

«Если ехать навстречу, с пригорка, мотоцикл появляется в поле зрения очень внезапно и близко, можно запросто зацепить машиной», — пожаловался блогер.

Еще одна особенность, на которую обратил внимание автор публикации, — люди, передвигающиеся на большие расстояния пешком.

«В Монголии вы совершенно спокойно можете встретить человека, идущего по дороге или вообще по степи с одними лишь грунтовками из пункта А в пункт Б. Спросите, что же здесь удивительного? А как вам нюанс, что между А и Б километров 30-40, а вы как раз на середине пути между ними?» — написал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер удивился монгольской традиции кормить детей грудью до школы. По его словам, такое трепетное отношение к грудному вскармливанию в Монголии связано с историческими причинами.

