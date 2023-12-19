Россиянин побывал в Монголии и удивился традиции кормить детей грудью до школы

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и рассказал о культе грудного молока в стране. Своими впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этой стране у матерей принято кормить детей грудью до достижения школьного возраста. «Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка пять-шесть лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до восьми-девяти лет!» — удивился россиянин.

По его словам, такое трепетное отношение к грудному вскармливанию в Монголии связано с историческими причинами. Блогер пояснил, что в условиях относительной бедности рациона кочевника грудное молоко оставалось единственным продуктом, подходящим для пищеварительной системы ребенка. Кроме того, оно благотворно влияло на здоровье и развитие будущего воина.

Вторая причина популярности грудного молока в Монголии, по мнению автора, — вера местных жителей в то, что именно оно дает силы мальчикам, которые хотят в будущем стать хорошими борцами.

«Настоящим борцом он сможет быть, только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всем. И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны, их невозможно!» — рассказал путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер написал, что в Монголии в поло играют верхом на верблюдах. По его словам, правила там такие же, как в классической версии игры: нужно с помощью специальной клюшки на длинной палке загнать мяч в ворота противника.

