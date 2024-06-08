В работе Telegram произошел массовый сбой, который продлился 1,5 часа

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, неполадки зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Возникали проблемы при отправке сообщений, кроме того, не обновлялась информация в каналах как в мобильной, так и веб-версии. На сервис downdetector о прекращении соединения поступали сообщения из разных регионов мира, в том числе на неполадки указали пользователи из Германии, Эстонии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, США и других стран.

Сбой в мессенджере продолжался с 21:20 до 23:00 по московскому времени. Его причина неизвестна.

24 мая в Telegram тоже произошел сбой, тогда на него пожаловались пользователи из России.

В феврале сбой в мессенджере объяснили действиями Роскомнадзора

27 февраля пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора.

Депутат объяснял, что сбои в Рунете были вызваны действиями ведомства. По его словам, Роскомнадзор пытался найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в стране платформ и сервисов.

Это просто [были] настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим (запрещенным в России — прим. «Ленты.ру») платформам Антон Ткачев заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Вместе с этим в тот день на сбой в работе Telegram жаловались жители Великобритании, Германии, Польши, Франции, Швеции, Финляндии и Нидерландов.