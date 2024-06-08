В работе Telegram произошел массовый сбой

Центр мониторинга зафиксировал массовый сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, неполадки зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Возникают проблемы при отправке сообщений, кроме того, не обновляется информация в каналах как в мобильной, так и веб-версии.

Сообщения о сбое начали поступать после 21:00. На сервис downdetector о прекращении соединения поступают сообщения из разных регионов мира, в том числе на неполадки указали пользователи из Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, США и других стран.

Официальных комментариев о сбое в работе мессенджера на данный момент не поступало.

Ранее технический сбой произошел в сервисе доставки СДЭК, он перестал выдавать и принимать посылки 26 мая. Позднее ответственность за приостановку работы взяла на себя хакерская группировка Head Mare.