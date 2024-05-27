Служба доставки СДЭК остановила выдачу посылок из-за технического сбоя

Служба доставки СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за сбоя

Крупный российский сервис доставки СДЭК столкнулся с техническим сбоем. В результате компания приостановила прием и выдачу посылок, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки фирмы.

Представители компании отметили, что решение об остановке операций с посылками было принято, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. СДЭК заверила, что активно занимается решением ситуации и близка к устранению проблемы.

«С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщили в сервисе, извинившись перед клиентами за доставленные неудобства.