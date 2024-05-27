Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:42, 27 мая 2024Экономика

Служба доставки СДЭК остановила выдачу посылок из-за технического сбоя

Служба доставки СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за сбоя

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крупный российский сервис доставки СДЭК столкнулся с техническим сбоем. В результате компания приостановила прием и выдачу посылок, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки фирмы.

Представители компании отметили, что решение об остановке операций с посылками было принято, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. СДЭК заверила, что активно занимается решением ситуации и близка к устранению проблемы.

«С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщили в сервисе, извинившись перед клиентами за доставленные неудобства.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      В Раде предложили проверять адрес проживания при получении водительских прав

      Раскрыты подробности покушения полковников на Зеленского и Буданова

      Тысячи жителей Папуа — Новой Гвинеи оказались под землей из-за оползня

      78-летняя Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне

      Курс доллара упал до минимума с конца января

      Россиянам раскрыли выгодные для отдыха направления внутри страны

      МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину

      Служба доставки СДЭК остановила выдачу посылок из-за технического сбоя

      В России задумали ввести новый вид пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше