Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 20 мая 2024Экономика

В России собрались бороться с опасными курьерами

Сенатор Шейкин: нужно бороться с опасной ездой курьеров на велосипедах

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России начали разрабатывать законопроект для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов, которые используют курьеры различных служб доставок. О том, что с опасной ездой курьеров собрались бороться, сообщает «Парламентская газета».

Один из авторов документа, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, считает необходимым проверять электровелосипеды и мопеды курьеров. Также, по его словам, стоит обязать компании доставки обеспечивать соблюдение курьерами правил дорожного движения и безопасности и ограничивать вес груза для перевозки.

Сенатор добавил, что поможет и ограничение скорости или полный запрет передвижения СИМ по тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также улицам с большим количеством пешеходов. «Решить проблему безопасности на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах можно только совместными усилиями государственных органов, компаний доставки и самих курьеров», — отметил Шейкин.

Ранее стало известно, что в России доработают законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Россиянка едва не провалилась в дыру в автобусе

      Суд оправдал воткнувшую нож в сожителя россиянку

      В российском регионе ввели режим ЧС

      Россиянин пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и ее сына ножом

      В ДНР сообщили об успехах ВС России на красноармейском направлении

      В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с Россией

      Рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

      Сугробы из крупного града легли на улицы российского города

      Сценарист «Слова пацана» назвал себя «бомжарой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше