В России собрались бороться с опасными курьерами

Сенатор Шейкин: нужно бороться с опасной ездой курьеров на велосипедах

В России начали разрабатывать законопроект для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов, которые используют курьеры различных служб доставок. О том, что с опасной ездой курьеров собрались бороться, сообщает «Парламентская газета».

Один из авторов документа, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, считает необходимым проверять электровелосипеды и мопеды курьеров. Также, по его словам, стоит обязать компании доставки обеспечивать соблюдение курьерами правил дорожного движения и безопасности и ограничивать вес груза для перевозки.

Сенатор добавил, что поможет и ограничение скорости или полный запрет передвижения СИМ по тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также улицам с большим количеством пешеходов. «Решить проблему безопасности на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах можно только совместными усилиями государственных органов, компаний доставки и самих курьеров», — отметил Шейкин.

Ранее стало известно, что в России доработают законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах.