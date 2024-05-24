В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Отмечается, что на неполадки в работе пожаловались более 1600 пользователей из России. Так, со сбоем столкнулись жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений. Некоторые столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения или сайта.

Ранее сбой в Telegram произошел в апреле. Сообщалось, что пользователи из России отметили проблемы в работе мобильного приложения, сайта, а также с получением уведомлений.

В феврале стало известно о глобальном сбое мессенджера. На трудности в работе Telegram жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Польши и других стран.