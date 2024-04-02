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19:24, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

В России произошел сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой

Фото: Pongsawat Pasom / Unsplash

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Больше всего пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Также были отмечены проблемы с уведомлениями и работой сайта.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы и Московской области (28 процентов), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14 процентов). О проблемах в работе мессенджера сообщили и пользователи из Нижегородской и Свердловской областей, а также из Краснодарского края.

В марте пользователи тоже жаловались на работу мессенджера. Тогда трудности возникли с загрузкой фото и видео и при использовании мобильного приложения.

27 февраля сообщалось о глобальном сбое Telegram. Он затронул не только жителей России, но и пользователей из США, Германии, Великобритании и других стран.

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