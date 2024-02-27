В Госдуме прокомментировали сбой в работе Telegram

Депутат Ткачев: сбой в работе Рунета произошел из-за проверки Роскомнадзора

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора. Его комментарий приводит «Дума ТВ».

Депутат объяснил, что сбои в Рунете были вызваны действиями ведомства. По его словам, Роскомнадзор пытался найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в стране платформ и сервисов.

«Это просто [были] настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим (запрещенным в России — прим. "Ленты.ру") платформам», — подчеркнул Ткачев. К запрещенным в стране платформам он отнес соцсети корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)

и ряд VPN-сервисов.

Ткачев также отметил, что сбой в работе Рунета произошел не в первый раз. По его словам, подобные неполадки наблюдались и в 2023 году.

27 февраля пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Позднее также стало известно о неполадках в работе мессенджера WhatsApp, видеохостинга YouTube и других сервисов.