Российские военные нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

Военнослужащие Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии, об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на регулярном брифинге.

Офицер отметил, что атака велась по выявленным местам расположения боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных горных районах Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

2 июя ВКС России ударили по двум местам базирования боевиков в горах Сирии. До этого члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

