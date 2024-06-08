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23:46, 8 июня 2024Мир

Российские военные нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военнослужащие Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии, об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на регулярном брифинге.

Офицер отметил, что атака велась по выявленным местам расположения боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных горных районах Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

2 июя ВКС России ударили по двум местам базирования боевиков в горах Сирии. До этого члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

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      Марина Совина
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