В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

В Швеции провели церемонию чествования завершившего карьеру Златана Ибрагимовича

На стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме прошла церемония чествования завершившего карьеру футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Aftonbladet.

Мероприятие провели после товарищеского матча сборной Швеции с Сербией (0:3). Нападающему устроили коридор почета и подарили футболку с номером 122, что равно количеству проведенных им матчей за национальную команду. «Возможность надеть футболку сборной Швеции в качестве футболиста — это самое великое, что может быть. Я носил ее с гордостью и любовью», — отметил Ибрагимович.

5 июня 2023 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры. «Пришло время попрощаться с футболом», — заявил он.

Ибрагимович с 62 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».