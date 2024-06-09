Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Ясмин Паолини
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 1-й матч
Мексика
Сегодня
04:00 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Александр Зверев
Сегодня
15:30 (Мск)
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
00:57, 9 июня 2024Спорт

В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

В Швеции провели церемонию чествования завершившего карьеру Златана Ибрагимовича

Фото: Alberto Lingria / Reuters

На стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме прошла церемония чествования завершившего карьеру футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Aftonbladet.

Мероприятие провели после товарищеского матча сборной Швеции с Сербией (0:3). Нападающему устроили коридор почета и подарили футболку с номером 122, что равно количеству проведенных им матчей за национальную команду. «Возможность надеть футболку сборной Швеции в качестве футболиста — это самое великое, что может быть. Я носил ее с гордостью и любовью», — отметил Ибрагимович.

5 июня 2023 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры. «Пришло время попрощаться с футболом», — заявил он.

Ибрагимович с 62 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Отобрали у мирных жителей главное право». В России пригрозили наказанием за удары ВСУ по Херсонской области и Луганску

      На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

      Орбан заявил о желании Запада вернуться в 90-е для эксплуатации России

      В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

      Обновление Windows сломало GTA V

      Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал его покаяться

      Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной

      Российские военные нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

      Премьер Дании прокомментировала нападение на нее

      В работе Telegram произошел массовый сбой. Он продлился полтора часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше