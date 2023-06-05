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00:47, 5 июня 2023Спорт

Ибрагимович объявил о завершении карьеры

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович. Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Его слова приводит ТАСС.

«Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — заявил 41-летний спортсмен после матча миланской команды с «Вероной».

3 июня «Милан» сообщил, что Ибрагимович покинет клуб по завершении сезона-2022/2023. Ранее спортсмен рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 41 год. «Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя. Если бы я делал все для себя, я бы уже курил сигары на острове», — сказал он.

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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    Ксения Курашкина
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