41-летний нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан»

41-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан». Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление команды.

«В воскресенье вечером после последней игры в сезоне "Милан" попрощается со Златаном Ибрагимовичем после короткой церемонии», — объявили в итальянском клубе.

9 февраля Ибрагимович рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 41 год. «Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя. Если бы я делал все для себя, я бы уже курил сигары на острове», — сказал он, добавив, что желает передать свой опыт другим и помогать команде побеждать.

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.