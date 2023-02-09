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18:23, 9 февраля 2023Спорт

Ибрагимович назвал стимул для продолжения карьеры в 41 год

Футболист Ибрагимович заявил, что его мотивирует играть в 41 год желание передать опыт

Фото: Globallookpress.com

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович назвал стимул для продолжения карьеры в 41 год. Его слова приводит Sport Mediaset.

Футболист заявил, что желает передать свой опыт другим и помогать команде побеждать. «Я нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя. Если бы я делал все для себя, я бы уже курил сигары на острове», — рассказал он.

Ибрагимович перешел в «Милан» в 2020 году. Его контракт с командой истекает летом 2023-го. Вместе с клубом швед завоевал титул чемпиона Италии.

Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен». На его счету 62 гола в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Анастасия Борисова
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