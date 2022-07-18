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Спорт

40-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон

Фото: Chris Ricco / Getty Images

Шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано на один сезон. Финансовые условия контракта не раскрываются.

В конце мая нападающий перенес операцию на левом колене. Отмечалось, что восстановление может занять до восьми месяцев.

В прошедшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Вместе с командой, за которую выступает с 2020 года, швед завоевал титул чемпиона Италии.

Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен». На его счету 62 гола в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Дарья Коршунова
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