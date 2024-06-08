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00:03, 9 июня 2024Россия

Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной

Медведев: США и НАТО управляют Украиной и полностью ее содержат
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сегодня прямо управляется США и странами НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной и подчеркнул, что государства также содержат Киев.

«Сегодня б. Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими», — отметил он.

Зампред Совбеза напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что если прекратить передачу оружия Киеву, то конфликт на Украине получится завершить за пару недель.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к российскому президенту Владимиру Путину с посланием по Украине.Шольц заявил, что Украина сильна, ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции»

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      Марина Совина
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