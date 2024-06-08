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23:44, 8 июня 2024Спорт

Российский шахматист сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом

Российский шахматист Александр Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский шахматист Александр Грищук оценил Игры БРИКС в качестве альтернативы шахматной олимпиаде. Его слова приводит «Советский спорт».

Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом. «Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде», — заявил он.

Всемирная шахматная олимпиада в 2024 году пройдет в Будапеште (Венгрия). Россияне пропустят турнир, так как он является командным и участие в нем нарушает рекомендации Международного олимпийского комитета.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 392 комплекта медалей в 29 видах спорта.

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      Андрей Стрельцов
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