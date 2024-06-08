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00:10, 9 июня 2024Мир

Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал его покаяться

Медведев: Шольц — ничтожество, которому надо покаяться перед украинцами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом экс-президент прокомментировал заявления немецкого политика о том, что Украину нельзя поставить на колени.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление... Впрочем, ничтожество — во всем ничтожество», — сказал Медведев.

8 июня Шольц опубликовал видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по поводу Украины.

Среди прочего он призвал российского президента признать, что Украина сильна, ее нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции. Глава немецкого правительства также заявил о «неустанной работе» ради мира на Украине, подчеркнув, что мир — это не значит поднять белый флаг.

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      Сергей Грехов
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