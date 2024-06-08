Шольц обратился к Путину. Он призвал российского президента признать, что «Украина сильна»

Канцлер ФРГ Шольц потребовал Путина признать, что Украину не поставить на колени

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в субботу видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по поводу Украины.

Среди прочего он призвал российского президента признать, что «Украина сильна, ее нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции». Он также указал, что мир для Украины может быть только справедливым, однако не уточнил, что подразумевается под этим.

Глава немецкого правительства заявил о «неустанной работе» ради мира на Украине

Помимо слов о сильной Украине, Шольц в своем обращении, опубликованном в аккаунте политика в социальной сети X (бывший Twitter), указал, что в Германии неустанно трудятся ради справедливого мира для Киева.

Работать ради мира — это не значит просто поднять белый флаг Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц добавил, что мир требует дипломатии, а мирная политика также означает, что партнеры Украины поддерживают ее в «защите независимости и суверенитета».

Канцлер ФРГ также заявил, что будет продвигать общую позицию по отношению к России с представителями стран Азии, Африки и Южной Америки на конференции в Швейцарии, которая состоится 15-16 июня. По его словам, важно, чтобы страны придерживались международного права и Устава ООН.

Одновременно с этим Шольц повторил свою позицию, что, поддерживая Украину, «мы не ставим под угрозу мир здесь, в Германии». «Ясно одно: России не сойдут с рук ее империалистические планы», — заключил Шольц.

Шольц признавался, что ему не о чем говорить с Путиным, но есть и условие для общения

Ранее Олаф Шольц заявлял, что в настоящее время ему практически не о чем говорить с Владимиром Путиным. Канцлер напомнил, что последний раз разговаривал с российским президентом по телефону в декабре 2022 года. «Сейчас с ним мало о чем можно говорить», — ответил он на вопрос о планах вновь поговорить с Путиным.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

При этом он также называл условие разговора с президентом России. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

Политик отметил, что переговоры полезны, когда есть возможность изменить ситуацию. Он не исключил дальнейших дискуссий в будущем. На вопрос о том, когда именно это может произойти, Шольц ответил уклончиво, заявив, что переговоры будут, когда им придет время. «В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — говорил канцлер.

При этом во время визита в Пекин он просил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Путина. «Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне», — писал Шольц.

Шольц приезжал в Москву за несколько дней до начала спецоперации

Последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц лично общались 15 февраля 2022 года, тогда немецкий канцлер приезжал в Москву. В частности, он тогда выразил надежду на отвод российских войск от границ Украины, а также выразил готовность вместе с партнерами и союзниками в ЕС и НАТО говорить о шагах по укреплению общей безопасности.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Также он тогда назвал возможность войны в Европе невообразимой для современного поколения. По словам политика, как бы ни была сложна текущая ситуация, она не является безвыходной. Путин же поспорил с заявлением немецкого канцлера и напомнил, что международное сообщество не так давно было свидетелем войны в Европе, развязанной НАТО. Он отметил, что речь идет о крупной военной операции в Югославии. «Это очень плохой пример, но он был», — заключил глава государства.