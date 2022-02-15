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Путин и Шольц поспорили о возможности войны в Европе

Канцлер Германии Шольц назвал войну в Европе невообразимой для современного поколения
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / DPA / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным назвал возможность войны в Европе невообразимой для современного поколения. По словам политика, как бы ни была сложна текущая ситуация, она не является безвыходной. Трансляцию пресс-конференции ведет РБК.

Путин поспорил с заявлением немецкого канцлера и напомнил, что международное сообщество не так давно было свидетелем войны в Европе, развязанной НАТО. Он отметил, что речь идет о крупной военной операции в Югославии. «Это очень плохой пример, но он был», — заключил глава государства.

Шольц подчеркнул, что в Югославии существовала угроза геноцида, и Североатлантический альянс должен был этому воспрепятствовать. В ответ российский президент заявил, что Москва также считает события, происходящие в Донбассе, геноцидом.

Ранее Путин рассказал, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности. «К сожалению, предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения, мы не получили», — заключил он. Переговоры политиков в Москве продлились более трех часов.

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Виктория Кондратьева
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