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Путин ответил на вопрос «будет ли война в Европе?»

Путин заявил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула предложения по безопасности

Фото: Globallookpress.com

Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по безопасности, заявил президент страны Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, отвечая на вопрос о том, будет ли война в Европе, передает ТАСС.

«Господин федеральный канцлер сейчас сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют какую-то войну в Европе. Сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе? Развязанной как раз блоком НАТО против Югославии», — отметил Путин.

Президент России напомнил, что военную операцию с нанесением ракетно-бомбовых ударов по Белграду проводили без санкции Совета Безопасности ООН. «Это очень плохой пример, но он был», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не хочет войны в Европе. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность о равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению, предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения, мы не получили», — уточнил Путин.

15 февраля в Москве состоялась встреча президента России с канцлером Германии. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

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Анна Щербакова
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